'Чолка'- це суржик: як уникнути помилки в мовленні

Багато українців несвідомо користуються словами, які є сумішшю російської та української мов. Або ж просто не вміють правильно висловлюватися рідною. Наприклад, таке слово як "чолка" є суржиком.

Як українською назвати "чолку"

Це слово часто зустрічається в нашій повсякденній мові. Але насправді його не існує. Тому UAPortal допоможе вам підібрати йому альтернативу.

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Так, кандидат філологічних наук Олександр Пономарів говорив, що пасмо волосся, що спадає на лоб, слід називати чубчиком. Є ще варіант гривка.

"Чубчик", до речі, є зменшено-ласкавим до "чуб". Словник також зафіксував такі зменшувальні форми до слова "чуб" як "чУбик" та "чубОк".

Раніше, команда UAPortal розповідала, як українською сказати "собутыльник".