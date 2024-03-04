'Челка' - это суржик: как избежать ошибки в речи

Многие украинцы бессознательно используют слова, которые являются смесью русского и украинского языков. Или просто не умеют правильно высказываться родным. Например, такое слово как "челка" является суржиком.

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Как на украинском назвать "челку"

Это слово часто встречается в нашем обыденном языке. Но на самом деле его не существует. Потому UAPortal поможет вам подобрать ему альтернативу.

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Так, кандидат филологических наук Александр Пономарев говорил, что прядь волос, спадающих на лоб, следует называть челкой. Есть еще вариант гривка.

"Чубчик", кстати есть, уменьшенно-ласкательным к "челка". Словарь также зафиксировал такие уменьшительные формы к слову "чуб" как "чУбик" и "чубОк".

Ранее, команда UAPortal рассказывала, как по-украински сказать "собутыльник".