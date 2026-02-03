В Украине дешевеет популярный продукт: какая цена за килограмм

В Украине в ближайшее время не прогнозируют резкое удорожание мяса — цены, вероятно, будут оставаться относительно стабильными. Одной из главных причин этого является импортная продукция, сдерживающая рост стоимости на внутреннем рынке.

Об этом в комментарии сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. По словам эксперта, решающим фактором является рост объемов импорта, что существенно увеличивает предложение мяса, прежде всего в сегменте свинины.

"Импорт существенно тормозит повышение цен. Так, в период с лета по октябрь закупочная цена живых свиней колебалась в пределах 95–100 гривен за килограмм. После поступления импортного мяса предложение на рынке выросло, и сейчас закупочная цена снизилась примерно до 66 гривен", - пояснил Гопка.

Аналитик отметил, что такая ситуация негативно сказалась на финансовом состоянии украинских производителей, которые за последние месяцы понесли заметные убытки.

Какая ситуация с ценами в магазинах

В то же время, для потребителей снижение цен в рознице происходит значительно медленнее. Если в середине 2025 года свиная ошейка в торговых сетях стоила в среднем 360–370 гривен за килограмм, то сейчас его цена колеблется в пределах 310–340 гривен. В отдельных магазинах мясо можно купить даже за 280 гривен за килограмм.

"Это свидетельствует о том, что розничные продавцы не понесут существенных потерь даже в условиях заметного удешевления. Такая ситуация стала возможной благодаря стабильному предложению на рынке", — отметил эксперт.

Чего ждать в ближайшее время

По словам Максима Гопко, дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения, общей рыночной конъюнктуры и объемов импорта. Подобные процессы происходят и на рынке молочной продукции, где из-за быстрой порчи товаров производители вынуждены оперативно адаптироваться к изменениям.

Актуальные цены на мясо

На сегодня средние цены на мясную продукцию в Украине таковы:

говядина (гуляш) – около 385,96 грн за килограмм;

куриное филе - 239,39 грн;

сало – ориентировочно 272 грн за килограмм.

Эксперт подытожил, что при сохранении нынешних условий резкого скачка цен на мясо в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

