В Украине продолжает расти цена на популярный напиток: сколько стоит

Украина все чаще сталкивается с длительными отключениями электроэнергии. Бизнес вынужден переходить на генераторы, а дополнительные затраты на горючее, логистику и хранение продукции постепенно закладываются в стоимость товаров. В результате новые цены на продукты уже заметно ударяют по кошелькам потребителей.

РБК-Украина пообщалась с аналитиком Украинского клуба аграрного бизнеса Максимом Гопкой, чтобы выяснить, как перебои со светом влияют на цены, каких изменений ожидать в ближайшее время и сохранится ли ассортимент импортных фруктов и тепличных овощей.

Кратко о главном

Молочная продукция в зоне наибольшего риска из-за необходимости непрерывного производственного цикла.

в зоне наибольшего риска из-за необходимости непрерывного производственного цикла. Мясо импорт сдерживает цены, но себестоимость украинского производства растет.

импорт сдерживает цены, но себестоимость украинского производства растет. Овощи и фрукты – дорожает борщовый набор из-за расходов на хранение, импорт зависит от курса валют.

– дорожает борщовый набор из-за расходов на хранение, импорт зависит от курса валют. Яйца – цены пока стабильные, однако зависят от стоимости кормов и состояния энергосистемы.

Почему продукты дорожают: не только из-за блекаутов

Как объясняет Максим Гопка, графики отключений по-разному влияют на отдельные группы товаров, ведь у каждого продукта есть свои особенности производства и хранения. В то же время, блекауты — лишь один из факторов удорожания.

Наиболее уязвима молочная отрасль. Производство молока, его переработка, хранение и доставка потребителю требуют бесперебойного электроснабжения. Сырье быстро портится, так что производители вынуждены немедленно его перерабатывать, часто используя генераторы, что значительно повышает затраты.

Ситуация усугубляется тем, что уровень обесточений отличается в зависимости от региона, а предприятия используют различные источники энергии — дизель, биогаз или природный газ.

Кроме того, растет стоимость логистики. Повышение акцизов на горючее, предусмотренное законодательством с постепенным увеличением ставок к 2028 году, уже отражается на конечной цене товаров.

Дополнительные затраты несут и торговые сети, вынужденные хранить продукцию в условиях работы генераторов. Эти издержки также переводятся на потребителя.

Можно ли удержать цены, отложив продажу продукции

Отсрочить реализацию молочной продукции практически невозможно. Производители мяса имеют немного больше маневра - животных можно определенное время содержать без убоя, но это не снижает, а наоборот повышает себестоимость.

К примеру, в птицеводстве цикл откорма составляет около 42 дней. Если после этого птицу не реализовывать, каждый следующий день лишь уменьшает прибыль производителя из-за дополнительных затрат на корма.

В то же время малый бизнес имеет определенное преимущество — он более гибок и может временно приостанавливать деятельность, а затем быстрее ее возобновлять. Для крупных производителей это значительно сложнее из-за долгосрочных контрактов, персонала и масштабных производственных процессов.

Какова будет ситуация с ценами на мясо

Прогнозы по мясной продукции пока сдержанны. На рынок существенно влияет импорт, снижающий закупочные цены, в частности свинину. Если летом и осенью закупочная цена живого веса свиней составляла 95–100 грн за килограмм, после поступления импортной продукции она упала до 66 грн.

В то же время розничные цены снижаются не так ощутимо. Свиная ошейка, которая в середине 2025 года стоила 360–370 грн за килограмм, сейчас продается в среднем по 310–340 грн, а в отдельных сетях — даже по 280 грн. Это свидетельствует о стабильном предложении на рынке.

Пока средние цены такие: говядина (гуляш) - около 386 грн, куриное филе - 239 грн, сало - 272 грн за килограмм.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Фрукты и овощи: что дорожает и почему

Цены на импортные фрукты зависят, прежде всего, от логистики, мировой конъюнктуры и валютного курса. В Украине они обычно не сохраняются долго – продавцы пытаются быстро реализовать товар.

В то же время отечественные овощи нуждаются в длительном хранении, что в условиях энергокризиса становится дорогим. Производители вынуждены тратиться на альтернативные источники энергии, в противном случае продукция испортится.

За последний месяц яблоки подорожали с 33,75 до 44,26 грн. за килограмм. Апельсины прибавили около 4 грн и стоят в среднем 80 грн, а бананы, напротив, подешевели до 61,67 грн.

Аналитик уверяет, что дефицита импортных фруктов не будет – привычные продукты останутся на полках магазинов.

С февраля традиционно растет импорт овощей – огурцов, помидоров, лука и картофеля. Если цены на отечественную продукцию резко возрастают в течение короткого периода, это сигнализирует о сокращении запасов и замещении импортом.

Борщевой набор и прогнозы

По данным Минфина, за месяц подорожали:

капуста - до 12,62 грн,

лук - до 9,33 грн,

свекла - до 11,97 грн,

морковь - до 14,67 грн.

Картофель подешевел незначительно – до 16,35 грн за килограмм.

По словам Гопки, продовольственный индекс цен будет расти из-за морозов и масштабных отключений электроэнергии, а точные подсчеты станут понятны в начале февраля.

Тепличные овощи: будет ли дефицит

Пока что ситуация с тепличными овощами не критична. Украинское предложение существует, но оно ограничено, поэтому большинство огурцов и помидоров — импортные. Активная фаза украинского тепличного производства начинается весной.

В настоящее время средние цены такие: огурцы – около 203 грн, помидоры – 166–189 грн, болгарский перец – почти 291 грн за килограмм.

Крупы, растительное масло и яйца

Хотя крупы и масло не нуждаются в охлаждении, обесточивание влияют и на их себестоимость из-за затрат на хранение и технологические процессы. Через месяц цены на крупы оставались относительно стабильными.

По яйцам средняя цена держится на уровне 82–84 грн за десяток. Основным фактором остается стоимость кормов, формирующая до 80% цены. В отсутствие резких изменений аналитик прогнозирует снижение цен после Пасхи на 10–15%.

Производители и ритейлеры вынуждены считаться с покупательной способностью населения, ведь слишком высокие цены снижают спрос.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!