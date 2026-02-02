На какие льготы имеет право участник боевых действий: полный список

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, а также члены их семей обычно пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Впрочем, это лишь часть социальных гарантий, предусматриваемых государством для защитников Украины.

Новости.LIVE объясняют, на какие еще льготы и виды поддержки могут рассчитывать участники боевых действий.

Кто имеет право на льготы

Порядок предоставления льгот участникам боевых действий определяется:

Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 №3551;

постановлением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 1994 года №94, регулирующей механизм предоставления таких льгот;

решениями органов местного самоуправления, которые могут предусматривать дополнительные социальные гарантии для ветеранов войны.

В соответствии с законодательством граждане со статусом УБД и имеющимся удостоверением имеют право на широкий перечень государственной поддержки.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

Участникам боевых действий предоставляется скидка в размере 75% на:

плату за пользование жильем;

оплату коммунальных услуг (электроэнергия, газ, водоснабжение, водоотвод, отопление, вывоз бытовых отходов и т.п.) - в пределах установленных социальных норм;

покупки твердого топлива и сжиженного газа для домохозяйств без централизованного отопления.

Льгота распространяется на жилую площадь из расчета 21 м2 на каждого льготника и дополнительно 10,5 м2 на семью.

Медицинское обеспечение

Лица со статусом УБД имеют право на:

безвозмездное получение лекарственных средств по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных металлов);

ежегодные бесплатные медицинские осмотры и диспансеризацию;

внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.

В то же время, отдельные программы, в частности санаторно-курортное лечение или денежная компенсация путевок, на период военного положения могут временно приостанавливаться решениями правительства.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Льготы на проезд

Участники боевых действий имеют право на:

бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте, кроме такси;

безвозмездный проезд туда и обратно один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом;

или скидку 50% на проезд указанными видами транспорта раз в год.

Трудовые и социальные гарантии

Для лиц со статусом УБД предусмотрено:

оплату больничных в размере 100% вне зависимости от страхового стажа;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;

преимущественное право сохранения рабочего места в случае сокращения;

первоочередное право на трудоустройство

Образовательные льготы для детей участников боевых действий

Дети защитников Украины имеют право на:

государственную целевую поддержку для получения образования (полную или частичную оплату обучения в государственных и коммунальных учреждениях);

первоочередное зачисление в детские сады, школы и другие учебные заведения;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатное проживание в общежитиях на период обучения.

Налоговые и другие социальные гарантии

Участники боевых действий также могут воспользоваться:

льготами по уплате отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Украины;

скидками на установку квартирных телефонов (оплата 20% стоимости тарифа);

первоочередное обслуживание в сфере бытовых услуг, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Для оформления указанных льгот военнослужащим с удостоверением УБД необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, Центр предоставления административных услуг или в управление по делам ветеранов.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!