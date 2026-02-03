В каких случаях может быть отменена отсрочка аспиранта

Отсрочка от мобилизации для военнообязанных, проходящих обучение в аспирантуре, напрямую зависит от сведений, внесенных в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

Именно данные этой системы территориальные центры комплектования используют при принятии решений по предоставлению, продлению или отмене отсрочки для аспирантов.

Об этом сообщил адвокат Ярослав Турчин в комментарии на портале "Юристи.UA". Он напомнил, что аспиранты украинских заведений высшего образования имеют законное право на отсрочку от мобилизации на период обучения. К юристам обратился поинтересовавшийся человек, когда и каким образом можно продлить такую отсрочку, а также в каких случаях ТЦК может ее аннулировать.

По словам Ярослава Турчина, при наличии справки из ЕГЭБО военнообязанный может оформить или возобновить отсрочку через приложение "Резерв+" в любое время, если она не продлилась автоматически на очередной трехмесячный период действия военного положения.

В то же время адвокат подчеркнул, что ЕГЭБО играет ключевую роль не только в продолжении, но и в прекращении действия отсрочки, связанной с учебой.

"Отсрочка продолжается автоматически до тех пор, пока у ЕГЭБО не появится запись об отчислении аспиранта в связи с завершением обучения или по другим основаниям, предусмотренным законодательством", — пояснил юрист.

Таким образом, территориальный центр комплектования получает законные основания для отмены отсрочки только после внесения соответствующей информации в ЕГЭБО.

