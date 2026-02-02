Один год за три: кто из украинцев имеет право на тройной стаж

В 2026 году в Украине продолжает действовать норма, позволяющая засчитывать страховой стаж в тройном размере для отдельных категорий граждан. Речь идет о депортированных лицах, а также военнослужащих, которые проходили службу непосредственно в районах боевых действий. Благодаря такому механизму один год работы или службы может учитываться как три, что открывает возможность досрочного ухода на пенсию при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины. В ПФУ отмечают, что эта норма закреплена в действующем законодательстве и носит компенсационный характер, ведь касается людей, работавших или служивших в особо тяжелых, опасных или принудительных условиях.

Кто имеет право на тройной страховой стаж

Депортированные лица

Право на зачисление стажа в тройном размере имеют граждане, депортированные и работавшие во время пребывания на спецпоселениях. Учитываются периоды трудовой деятельности до 2004 года. Обязательным условием есть наличие документов, подтверждающих факт депортации и выполнения работы в указанный период.

Военнослужащие в районах боевых действий

Тройной стаж также предоставляется военнослужащим, проходившим службу непосредственно в зоне боевых действий. Для применения повышающего коэффициента достаточно не менее одного месяца такой службы, при этом максимальных ограничений по продолжительности нет.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Как тройной стаж влияет на выход на пенсию

Зачисление страхового стажа в тройном размере позволяет отдельным категориям граждан выйти на пенсию ранее установленного общего возраста. В частности:

мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины — с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Эти нормы, в частности, распространяются на участников боевых действий при предоставлении полного пакета документов в Пенсионный фонд Украины.

Для граждан, не имеющих права на льготный или тройной стаж, в 2026 году действуют следующие требования по выходу на пенсию:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 до 32 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Как начисляется стаж участникам боевых действий

Мобилизированным военнослужащим и контрактникам страховой стаж продолжает начисляться даже при прохождении службы в условиях военного положения. Период службы в особое время причисляется не только к страховому стажу, но и к выслуге лет.

Размер пенсии для участников боевых действий зависит от двух основных факторов:

общей продолжительности страхового стажа;

размера заработной платы или денежного довольствия, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие документы необходимы для оформления пенсии

Для назначения пенсии нужно подать:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или документы, подтверждающие прохождение военной службы;

справку о заработной плате (при необходимости);

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии в боевых действиях;

фотографии для оформления пенсионного удостоверения.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!