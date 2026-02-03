rus
Как сделать отопитель из кирпича, когда дома долго нет отопления

Цихоцкая Мария

При перебоях с электроснабжением и отоплением украинцы все чаще ищут альтернативные способы согреть жилье, используя подручные средства. В ход идут тёплая одежда, одеяла, импровизированные укрытия из матрасов, а иногда и нестандартные источники тепла, эффективность и безопасность которых вызывают вопросы у специалистов.

Одним из популярных вариантов стал нагрев кирпича на газовой плите. Об этом пишет OBOZ.

Поклонники этого метода убеждены, что разогретый кирпич способен определенное время отдавать тепло и выполнять роль импровизированного обогревателя. Впрочем, эксперты предостерегают: такой способ имеет больше недостатков, чем преимуществ. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин отмечает, что нагревание кирпича на газ малоэффективно и затратно, ведь газ тратится быстро, а прогреть помещение таким образом практически невозможно. К тому же, использование открытого огня в жилищных условиях существенно повышает риск опасных ситуаций.

По мнению специалиста, вместо сомнительных экспериментов следует, прежде всего, сосредоточиться на сохранении уже имеющегося тепла. Устранение щелей в окнах и дверях, проверка герметичности оконных стекол, утепление подвалов и чердаков часто дают значительно лучший результат, чем попытки создать самодельный обогреватель. Если же планируется использование электроприборов, важно заранее убедиться, что проводка находится в исправном состоянии, чтобы избежать перегрузок и пожаров.

Литвин также отмечает, что простые решения нередко оказываются более эффективными. Например, тепло от нагретой воды в грелках или бутылках под одеялом помогает согреться гораздо лучше, чем горячий кирпич. Запас теплой одежды, спальники и термобелье позволяют сохранять комфортную температуру тела даже в холодном помещении. По словам эксперта, локальное содержание тепла для человека зачастую важнее попыток обогреть всю комнату.

Параллельно среди украинцев распространился еще один вариант – так называемый передвижной кирпичный обогреватель на свечах. Его суть состоит в том, что тепло от нескольких свечей накапливается в жаростойком материале, постепенно отдающем его в воздух. Такой способ считают более экономичным, чем использование газа, однако и он имеет ограниченную эффективность.

Специалисты отмечают, что подобные конструкции нуждаются в особой осторожности. Они не должны оставаться без присмотра, особенно в домах с детьми или домашними животными, и не могут рассматриваться как полноценная замена системы отопления. В лучшем случае, такой обогрев дает лишь локальный эффект в небольшом пространстве.

