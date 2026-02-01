В Украине подешевел популярный продукт: какая цена за килограмм
В конце января 2026 оптовые цены на овощи и фрукты в Украине демонстрируют смешанную динамику. Рост объясняется слабым предложением на внутреннем рынке и недостаточными объемами импорта из Турции.
Об этом сообщает EastFruit.
Основные изменения за неделю
- Тепличные помидоры – с 90–110 грн/кг до 90–125 грн/кг (+10% в верхней границе).
- Теплические огурцы - со 130-180 грн/кг до 135-180 грн/кг (небольшой рост верхнего предела).
- Картофель – диапазон расширился с 12–14 грн/кг до 10–14 грн/кг (нижний предел упал).
- Свекла — подешевела на 1 грн — с 8–10 грн/кг до 7–9 грн/кг.
- Репчатый лук – подорожал на 1 грн – с 5–7 грн/кг до 6–8 грн/кг.
- Зеленый лук — существенно подешевел — с 250–270 грн/кг до 180–250 грн/кг.
- Сладкий перец – верхний предел снизился – со 145–180 грн/кг до 145–160 грн/кг.
- Острый перец подешевел — со 100–200 грн/кг до 100–180 грн/кг.
- Синяя капуста стала доступнее — с 20–25 грн/кг до 15–20 грн/кг.
- Пекинская капуста – немного подорожала – с 20–25 грн/кг до 22–25 грн/кг.
- Другие виды капусты – без изменений.
Фрукты: виноград резко подорожал
Самый заметный рост – на виноград : с 80–170 грн/кг до 140–200 грн/кг (почти вдвое в нижней границе).
- Груша – подорожала – с 30–55 грн/кг до 40–60 грн/кг.
- Яблоки — цены стабильны, но эксперты считают их искусственно завышенными из-за того, что производители держат продукцию на складах в ожидании роста (как летом 2025 года).
- Апельсины подешевели — с 70–110 грн/кг до 60–110 грн/кг.
Прогноз на февраль и предпраздничный период
Экономист Владимир Чиж отмечает, что в канун Рождества и Нового года цены на популярные овощи (картофель, помидоры, огурцы, капуста) могут неоднократно пересматриваться в сторону повышения. Спрос традиционно растет, а предложение уже ограничено по окончании сезона во многих тепличных хозяйствах.
