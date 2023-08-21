Чим удобрити кімнатні рослини: секрети природного підживлення

Коли справа доходить до підживлення кімнатних рослин, ринок пропонує широкий вибір варіантів. Однак зосередимося на натуральних добривах, які успішно зарекомендували себе у підживленні квітів в домашніх умовах.

UAportal прагне пролити світло на деякі секрети і методи, пов'язані з використанням цих природних добрив, щоб допомогти покращити здоров'я та вигляд кімнатних рослин.

Добрива з бананової шкірки

Одним з найпопулярніших натуральних добрив для кімнатних рослин і квітів є бананова шкірка. Часто її викидають без роздумів, але насправді вона містить безліч поживних речовин, таких як калій, фосфор, магній, кальцій та азот. Багато садівників позитивно відгукуються про це добриво, використовуючи його для підживлення фіалок, бегоній та інших рослин.

Існує кілька способів приготування добрива з бананової шкірки:

Метод настою. Подрібніть чисту бананову шкірку і помістіть її в літрову банку, заповніть наполовину. Залийте водою і дайте настоятися протягом 24 годин. Після цього злийте настій і використовуйте його для поливу кімнатних рослин. Варто зазначити, що цей метод може спричинити появу неприємного запаху.

Порошковий спосіб. Висушіть чисту бананову шкірку (наприклад, в духовці або на батареї) і подрібніть її в порошок за допомогою кавомолки. Посипте отриманим порошком верхній шар ґрунту в горщику і оновлюйте його раз на місяць. Як варіант, ви можете розламати висушену бананову шкірку на невеликі шматочки і покласти їх на дно горщика під час пересадки.

Підживлення рослин кавою

Хоча кава може бути корисним добривом для деяких кімнатних квітів, важливо зазначити, що не всі рослини розвиваються в кислому ґрунті. Підживлення кавою особливо корисне для азалій, деяких видів лілій, рододендронів, хвойних рослин та інших.

Крім впливу на кислотність, кавова гуща також покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і підвищуючи рівень кисню. Якщо кава недоступна, альтернативою може слугувати чайна заварка. Однак будьте обережні, оскільки вона приваблює мух.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа є популярним природним добривом для кімнатних квітів, хоча її ефективність залишається предметом суперечок. Не всі кімнатні рослини переносять високий вміст кальцію. Тому бажано починати підгодовування яєчною шкаралупою поступово, невеликими дозами.

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Існує два поширених способи застосування яєчної шкаралупи як добрива. По-перше, ви можете змішати її з ґрунтом під час пересадки. Крім того, можна створити настій, замочивши яєчну шкаралупу у воді, а потім використовувати цей розчин для поливу рослин.

Настоянка цибулиння

Використання настоянки з лушпиння цибулі як добрива допомагає запобігти різним хворобам і шкідникам. Насичений вітамінами та мікроелементами, цей природний розчин вважається цінним добривом. Обприскування кімнатних квітів настоянкою цибулиння дозволяє ефективно боротися з кліщами, тлею та іншими шкідниками.

Для приготування візьміть жменю цибулиння, залийте його 1 л окропу і дайте настоятися протягом 5 хвилин. Коли розчин охолоне, ви можете використовувати його для поливу та обприскування рослин.

Касторова олія

Дивно, але касторова олія також вважається корисним добривом для рослин. На кожен літр води додайте 1 чайну ложку олії, добре збовтайте і використовуйте для поливу рослин під час цвітіння та плодоношення.

Нагадаємо, що деякі кімнатні рослини мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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