Чим замінити каву: смачні та корисні варіанти

UAportal підготував список напоїв, які допоможуть вийти за межі кави і знайти привабливі альтернативи. Від трав'яних чаїв до матчі і золотого молока – ми розглянемо різні ароматні варіанти, які пропонують унікальні переваги.

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Трав'яний чай

При необхідності в теплому і заспокійливому напої, який замінить щоденну каву, трав'яний чай може стати ідеальним варіантом. Трав'яні чаї мають різноманітні смаки та суміші, і вони часто пропонують численні переваги для здоров'я. Наприклад, ромашковий чай сприяє розслабленню і міцному сну, а м'ятний – травленню.

Матча

Для тих, хто насолоджується бадьорим ефектом кави, але бажає альтернативи, матча може стати новим напоєм. Матча, виготовлений з порошкоподібного листя зеленого чаю, багатий на антиоксиданти і забезпечує більш плавний і тривалий заряд бадьорості порівняно з кавою.

Золоте молоко

Як заспокійливий і поживний напій варто спробувати золоте молоко, яке також називають лате з куркумою. Цей яскравий напій містить куркуму, природний протизапальний засіб, а також зігріваючі спеції, такі як кориця та імбир. Окрім того, що це чудова та затишна заміна каві, золоте молоко має потенціал сприяти покращенню самопочуття.

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