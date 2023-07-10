Що робити, якщо ви втратили паспорт під час поїздки за кордон: п'ять важливих кроків

Що робити, якщо ви втратили паспорт під час поїздки за кордон

Втрата паспорта під час подорожі за кордон може порушити ваші плани, викликати занепокоєння та потенційно призвести до ускладнень з імміграційною владою. Однак не варто панікувати. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть вам правильно діяти в цій неприємній ситуації.

Зберігайте спокій та оцінюйте ситуацію

Втрата паспорта може вас засмутити, але паніка ніяк не допоможе це виправити. Зробіть глибокий вдих та оцініть ситуацію. Згадайте власні дії, щоб визначити, де ви могли його загубити. Ретельно перевірте свої сумки, кишені та речі. Якщо паспорта там немає, переходьте до наступних кроків.

Зверніться до посольства чи консульства

Як тільки ви зрозумієте, що ваш паспорт втрачено, негайно зв'яжіться з посольством чи консульством країни, в якій перебуваєте. Вони надають допомогу громадянам у надзвичайних ситуаціях, подібних до цієї. Повідомте всі необхідні дані. Зокрема, ваше ім'я, номер паспорта (якщо є) та обставини, пов'язані з втратою. Будьте готові надати посвідчення особи та будь-які додаткові документи, які у вас можуть вимагати.

Подайте заяву до поліції

У багатьох країнах, при втраті паспорта, необхідно подати заяву до поліції. Цей документ є офіційним підтвердженням факту втрати, тому може запобігти використанню вашого паспорта в шахрайських цілях. Зверніться до місцевого відділення поліції та поясніть ситуацію. Вони почнуть процес розслідування та складуть поліцейський протокол. Збережіть копію заяви, оскільки вона може знадобитися вам у майбутньому, або може знадобитися при поданні заяви на отримання нового паспорта.

Отримайте тимчасовий проїзний документ

Поки ви чекаєте на свій паспорт, вам може знадобитися тимчасовий проїзний документ, щоб продовжити подорож або повернутися додому. Ваше посольство чи консульство допоможе вам його отримати. Зазвичай тимчасовий проїзний документ дозволяє здійснювати обмежені поїздки та чинний до отримання нового паспорта. Обов'язково дотримуйтесь всіх вимог та обмежень, які в ньому вказані.

Запобіжіть втраті паспорта в майбутньому

Зробіть ксерокопії чи фотографії паспорта. Зберігайте їх в окремому місці від самого оригіналу. Це полегшить процес заміни паспорта, якщо він раптом загубиться.

Використовуйте пояс для грошей або надійну дорожню сумку, щоб тримати всі важливі документи поруч із собою під час подорожі.

Будьте пильні в людних місцях та туристичних пам'ятках, адже вони є звичайною мішенню для кишенькових злодіїв. Тримайте свої речі в безпеці та завжди пам'ятайте про, ймовірну, загрозу.

Зареєструйтеся в програмі мандрівників вашого посольства чи консульства. Тоді з вами зв'яжуться та нададуть всю необхідну допомогу в разі надзвичайної ситуації.

Зберігайте цифрову копію паспорта, наприклад, заскановану версію або фотографію на смартфоні, у надійному хмарному сховищі. Окрім цього, ви також можете надіслати знимку собі електронною поштою. Згодом це може стати вам в пригоді, щоб прискорити процес відновлення оригіналів.

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