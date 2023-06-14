Що зробити, щоб манікюр тримався довше: правила догляду за нігтями

Догляд за руками необхідний кожному. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть вашим рукам виглядати так само бездоганно, як у таких ікон стилю, як Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

Вибирайте якість, а не кількість

Одна з найголовніших помилок, якої слід уникати, – це нанесення надмірної кількості лаку для нігтів. Занадто багато шарів може призвести до пересушування лаку, який легко пошкодити.

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Навіть після кількох годин, проведених в очікуванні висихання, ви можете отримати негарні вм'ятини при зіткненні з одягом. Щоб досягти бездоганного вигляду, вибирайте високоякісний лак для нігтів з густою консистенцією, який забезпечує відмінне покриття всього в кілька шарів.

Прагніть рівномірної довжини нігтів

Нерівномірна довжина нігтів може впадати у вічі і відволікати від бездоганного зовнішнього вигляду. Якщо у вас не вистачає часу на догляд за нігтями, краще займіться цим в інший день. Уникайте спокуси залишити один ніготь довше або коротше за інших. Натомість, коли один ніготь ламається, знайдіть час підстригти інші, щоб забезпечити рівномірність і гладкість загального вигляду.

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Слідкуйте за тенденціями у манікюрі

Хоча важливо виражати свій індивідуальний стиль, не менш важливо знати сучасні тенденції. Застарілі види, такі як надмірна кількість страз і неонові кольори, що нагадують минулу епоху, можуть створити враження поганого смаку. Щоб зберегти сучасний і модний манікюр, вибирайте такі модні відтінки, як рожевий ляльковий, спокійний блакитний, лимонний або тропічний зелений, щоб створити яскравий і літній образ.

Обробіть кутикулу

Лише доглянутих нігтів недостатньо, щоб досягти полірованого вигляду, якщо ваші кутикули перебувають у занедбаному стані. Відрослі та загрубіла кутикула може зіпсувати загальний вигляд ваших рук. Перед нанесенням лаку для нігтів завжди пам'ятайте, що кутикулу потрібно правильно обробити та підрізати. Цей простий крок гарантує, що ваш манікюр виглядатиме доглянутим і підкреслить красу ваших нігтів.

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