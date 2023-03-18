Що зірки говорять про сімейні справи знаків зодіаку 20 - 26 березня

UAportal підготував астрологічні новини про знаки зодіаку у період з 20 по 26 березня. З Меркурієм у Близнюках, Місяцем у Раку та Сонцем у Леві, цей тиждень принесе цікаву суміш небесних відкриттів.

Близнюки

Цей тиждень може принести Близнюкам період роздумів. Оскільки Меркурій перебуває в їхньому знаку, настав час переоцінити пріоритети, які визначають їхнє життя, і переконатися, що вони, як і раніше, дотримуються їх. Це гарний час для підбиття підсумків того, де вони були і куди хочуть рухатися далі.

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Рак

Входження Місяця на знак Раку дасть змогу налагодити зв'язок із близькими та відновити стосунки із самим собою. Зараз чудовий час для того, щоб провести час із сім'єю або навіть просто побути на самоті, розмірковуючи про свій життєвий шлях. Скористайтеся цією енергією, щоб оцінити все, чого ви досягли на сьогоднішній день, та поставити реалістичні цілі на майбутнє.

Лев

Для Лева цей тиждень принесе шанс яскраво засяяти! Сонце, що входить у їх знак, нагадує про те, що зараз саме час продемонструвати свої найкращі якості та таланти, не побоюючись засудження з боку оточуючих. Це також чудова можливість для них творчо виразити себе через мистецтво, музику чи будь-яку іншу форму, яка їм близька.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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