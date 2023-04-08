Діти будуть у захваті: страви, які можна приготувати з маленькими помічниками

Приготування їжі – процес, який зможе перетворитись на цікаву гру. Залучіть маленьких помічників до приготування смаколиків, а UaPortal вже підібрав рецепти для маленьких кухарів:

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Для юних кухарів (3-5 років)

Починаючи з 3 років діти вже починають цікавитись процесом приготування їжі та прагнуть допомогти вам у цій справі. Не перешкоджайте юному кухарю та запропонуйте разом приготувати шоколадно-банановий пудинг. Процес не лише повеселить дитину, але й позитивно вплине на розвиток моторики рук.

Шоколадно-банановий пудинг

Для приготування вам знадобиться:

– 3 банана

– 4 ч. л. вершків

– 250 г розтопленого шоколаду

Очистіть банани і розімніть їх виделкою до стану пюре. Змішайте з шоколадом, додайте бананову суміш. Відправте до холодильника на 1 годину.

Лимонний пудинг

– сік 4 лимонів

– 4 ч. л. меду

– 250 г сметани

– трохи натертої лимонної шкірки

Змішайте лимонний сік та мед до однорідності. Повільно додайте сметану. Розлийте по креманках та відправте до холодильника на годину. Прикрасьте за смаком.

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Для досвідчених кухарів (6-8 років)

З 6 років діти вже можуть готувати більш складні страви:

Французький омлет

– 5 яєць

– 200 г печериць

– 2 ч. л. сирного соусу

– трохи зеленої цибулі

– 200 г сиру

– сіль і перець

– Шинка, помідори, цибуля за смаком.

Збийте яйця. Додайте до них сирний соус та змішайте. Посоліть, додайте перець та цибулю. Сир потріть на тертці. Гриби посмажте на сковороді, поки не почнуть виділяти сік. Додайте збиті яйця до грибів. Не розмішуйте. Обсмажте кілька хвилин. Посипте зверху сиром. Коли яйця добре просмажаться, переверніть омлет. Подавати з зеленню

Домашня піца

– готове тісто

– томатна паста

– помідори

– базилік

– сир, будь-яке м‘ясо/ печериці/ кукурудза/перець болгарський, тощо.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Готове тісто змастіть томатною пастою. Зверху покладіть нарізані кільцями помідори. Натріть сир зверху. За смаком додайте ще інгредієнти ( м‘ясо, овочі, зелень). Помістіть в духовку на 15-20 хвилин.

Для кулінарних експертів (9-12 років)

В цьому віці дитина вже сама може придумувати рецепти та втілювати їх у життя. Не заважайте дитині у цьому, але й не залишайте без нагляду.

Італійська паста

– 100 г короткої пасти (порція на людину)

– петрушка

– сир

– шинка

– 300 г вершків

– сіль

Налийте у каструлю воду. Доведіть до кипіння, посоліть. Додайте пасту та варіть згідно з інструкцією на упаковці. Натріть сир та наріжте шинку. Обсмажте шинку без масла, додайте до неї петрушку та вершки. Посипте сиром. Отриманий соус додайте до готової пасти.

Домашні завитки з корицею

– порошок кориці

– м’якоть білого хліба

– шоколад

– вершкове масло

– цукор

Поріжте хліб, залишіть лише м’якоть. Змішайте корицю з цукром. М‘якоть хліба розкачайте. Наріжте отримане “тісто" прямокутними шматками. Посипте кожен шматок шоколадом, а на нього – суміш цукру з корицею. Помістить в духовку на 5 хвилин.

Нагадаємо, UaPortal вже писав про швидкий рецепт смачної паски.

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