Для тих, хто не любить возитися з тістом: швидкий рецепт піци з картоплі на пательні

Піца на картопляній основі — чудова альтернатива для тих, хто обмежує себе в споживанні виробів із борошна. Рецепт такої піци не вимагає приготування тіста.

Для створення апетитної картопляної страви потрібні лише овочі, ковбаса, твердий сир та хороша сковорода, що не дасть їй пригоріти. Рецептом поділилося NV.

Як приготувати картопляну піцу на пательні

Нам знадобляться:

картопля — 4 шт.;

помідори — 2 шт.;

ковбаса (сосиски або відварене куряче м’ясо) — 150 г;

твердий сир — 100 г;

борошно — 2 ст. л.;

яйця — 1 шт.;

сіль перець — щіпка;

зелень, майонез — за смаком;

олія для підсмажування.

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Спосіб приготування

Почніть з того, що натріть картоплю на грубій тертці.

Введіть в суміш яйце, додайте муку, трохи солі та перцю, добре все перемішайте до однорідності.

Розподіліть суміш на розігрітій сковороді, формуючи млинець, і обсмажуйте близько 10 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Після перевертання млинця, змастіть верх майонезом, викладіть нарізані томати, шматочки ковбаси та свіжу зелень.

Посипте все це тертим сиром, закрийте кришкою і залиште на вогні ще на 10 хвилин.

Приємного апетиту!

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