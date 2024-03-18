Для тех, кто не любит возиться с тестом: быстрый рецепт пиццы из картофеля на сковороде
Пицца на картофельной основе – отличная альтернатива для тех, кто ограничивает себя в потреблении изделий из муки. Рецепт такой пиццы не требует приготовления теста.
Для создания аппетитного картофельного блюда нужны только овощи, колбаса, твердый сыр и хорошая сковорода, которая не даст ему пригореть. Рецептом поделилось NV.
Как приготовить картофельную пиццу на сковороде
Нам понадобятся:
картофель - 4 шт.;
помидоры - 2 шт.;
колбаса (сосиски или отварное куриное мясо) - 150 г;
твердый сыр – 100 г;
мука - 2 ст. л.;
яйца - 1 шт.;
соль перец - щепотка;
зелень, майонез – по вкусу;
масло для поджарки.
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Способ приготовления
Начните с того, что натрите картошку на крупной терке.
Введите в смесь яйцо, добавьте муку, немного соли и перца, хорошо все перемешайте до однородности.
Распределите смесь на разогретой сковороде, формируя блинчик, и обжаривайте около 10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
После переворачивания блина, смажьте верх майонезом, выложите нарезанные томаты, кусочки колбасы и свежую зелень.
Посыпьте все это тертым сыром, закройте крышкой и оставьте на огне еще на 10 минут.
Приятного аппетита!
Раньше мы рассказывали, как приготовить простой и быстрый пирог-пиццу из капусты.
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