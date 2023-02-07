Електрику в Києві та Київській області не відключатимуть увесь день - оголошено дати

Відключень електроенергії в Києві та Київській області у визначені дати не буде

Прес-служба "Укренерго" нещодавно повідомила, що реальне споживання електроенергії буде вимірюватися окремо як у столиці України - Києві, так і в прилеглій області. З цією метою було визначено, що 17 лютого для Києва та 10 лютого для області не буде відключень електроенергії. Ця зміна робиться з розумінням того, що якщо ракетні обстріли з боку терористичної країни Росії повторяться, то ці вимірювання, можливо, доведеться відкласти до стабілізації ситуації, залежно від того, скільки енергетичних потужностей залишиться доступними в українській енергосистемі на той час.

Експерти також зазначили, що у зв'язку з різким похолоданням по всій Україні в цьому сезоні можливе збільшення кількості відключень електроенергії, оскільки кожні десять градусів нижче нуля збільшують споживання електроенергії на 30%. Також було зазначено, що на основі кількості населення та промислового розвитку, а також середньомісячних температур та поточних рівнів споживання електроенергії для кожного окремого регіону України були встановлені ліміти споживання електроенергії, де це можливо.

Київ - столиця і найбільше місто України. Він розташований у північно-центральній частині країни на річці Дніпро. Населення Києва становить трохи більше 3 мільйонів осіб, що робить його одним з найбільших міст Європи. У середньовіччі воно стало важливим центром торгівлі та культури всієї Східної Європи. Після здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Київ став дедалі популярнішим туристичним напрямком завдяки своїй приголомшливій архітектурі, культурним пам'яткам та яскравому нічному життю.

Як раніше повідомлялося, у 2022 році користування ТРЦ у Києві зменшилося до 316 осіб/1000м2.