Флористи порадили, як довго зберегти букет свіжим

UAportal підготував список порад для зберігання букетів та забезпечення їх довговічності. Дотримуючись порад флористів, можна продовжити термін служби квіткових композицій та зберегти їхню красу та свіжість.

Правильний догляд

Стебла слід обрізати під кутом 45 градусів, щоб покращити поглинання води. Щоб запобігти розмноженню бактерій, будь-яке листя, яке буде занурене у воду, слід видалити.

Рекомендується поставити букет у чисту вазу із теплою водою, змішаною з квітковим консервантом. Важливо тримати букет подалі від прямих сонячних променів, це допоможе продовжити його життя.

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Регулярна заміна води

Рекомендується кожні два дні випорожняти вазу, ретельно її мити, а потім наповнювати свіжою водою, змішаною з консервантом. Така практика видаляє бактерії, що накопичилися, і гарантує, що квіти залишаються зволоженими.

Температура та навколишнє середовище

Букети слід тримати далеко від приладів, таких як обігрівачі або кондиціонери. Рекомендується вибрати холодне місце з постійною температурою кімнати, щоб максимально продовжити термін зберігання квітів у вазі. Крім того, важливо уникати розміщення букета поблизу фруктів, що дозрівають, оскільки вони виділяють газ етилен, який прискорює процес старіння.

Обрізання та видалення

Регулярний огляд букета та видалення зів'ялих або пошкоджених квітів та листя є важливою практикою для збереження його свіжості. Такі квіти можуть виділяти шкідливі бактерії, які негативно впливають на інші квіти. Часткове зрізування стебел кожні кілька днів гострими ножицями або флористичним ножем забезпечує краще поглинання води, що сприяє продовженню терміну життя букета.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір і приносять користь, але можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність залучати шкідників, таких як тарганів.

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