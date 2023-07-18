Французький спосіб прання білизни: речі будуть як нові

UAportal підготував інструкцію, яка розповідає про французький спосіб прання білизни. Практичні поради та рекомендації допоможуть досягти бездоганного стану білизни.

Виберіть правильний пральний засіб і температуру води

Щоб досягти завидної білизни, почніть з вибору високоякісного прального засобу, розробленого спеціально для білих речей. Шукайте засоби, які містять оптичні відбілювачі, щоб посилити яскравість вашого одягу.

Крім того, зверніть увагу на температуру води. Використання теплої або гарячої води допомагає видаляти плями та ефективно вбивати бактерії, забезпечуючи збереження білих речей бездоганною чистотою.

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Попередньо обробляйте стійкі плями

Деякі плями складніше вивести, ніж інші. Перш ніж кидати білі речі в пральну машину, спробуйте вивести стійкі плями за допомогою попередньої обробки.

Нанесіть засіб для виведення плям безпосередньо на уражену ділянку і залиште на кілька хвилин. Перед пранням обережно потріть пляму м'якою щіткою або зубною щіткою, щоб розпушити її.

Використовуйте силу сонячного світла

Французи здавна покладаються на природну силу сонячного світла для освітлення свого одягу. Після прання вивішуйте білі речі сушитися на сонці. Сонячне світло діє як природний відбілювач, допомагаючи видалити будь-які застарілі плями або знебарвлення, одночасно наповнюючи одяг свіжим ароматом.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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