Де можна застосувати насіння авокадо: корисні лайфхаки

Насіння авокадо можна застосовувати у різних ситуаціях – від покращення харчування до мистецького напрямку. UAportal зібрав ці лайфхаки, щоб допомогти розкрити весь потенціал насіння авокадо.

Використання у стравах

Подрібнення насіння авокадо в порошок – це універсальний спосіб додати поживних речовин і неповторного смаку до страв. Необхідно промити і висушити насіння, зняти шкірку, а потім перетерти його на дрібний порошок і можна використовувати при приготуванні їжі. Потрібно зберігати його в герметичному контейнері.

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Догляд за шкірою та волоссям

Слід вичавити з насіння авокадо олію, щоб отримати різні корисні властивості для догляду за шкірою та волоссям. Для початку необхідно промити, висушити і нарізати насіння на невеликі шматочки. Помістити їх у скляну банку, залити олією-носієм і залишити настоюватися на три-чотири тижні. Важливо перед використанням процідити олію.

Натуральний барвник

Насіння авокадо також може слугувати натуральним барвником, пропонуючи такі відтінки, як рожевий, персиковий та фіолетовий. Потрібно зняти шкірку, подрібнити насіння і варити його у воді протягом години. Після цього процідити рідину і можна використовувати її для фарбування тканин і творів мистецтва.

Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.

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