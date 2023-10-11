Где можно применить семена авокадо: полезные лайфхаки

Семена авокадо можно использовать в различных ситуациях – от улучшения питания до художественного направления. UAportal собрал эти лайфхаки, чтобы помочь раскрыть весь потенциал семян авокадо.

Использование в блюдах

Измельчение семян авокадо в порошок – это универсальный способ добавить питательные вещества и неповторимый вкус к блюдам. Необходимо промыть и высушить семена, снять кожицу, а затем перетереть их на мелкий порошок и можно использовать при приготовлении пищи. Необходимо хранить его в герметичном контейнере.

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Уход за кожей и волосами

Следует выжать из семян авокадо масло, чтобы получить различные полезные свойства по уходу за кожей и волосами. Для начала нужно промыть, высушить и порезать семечки на маленькие кусочки. Поместить их в стеклянную банку, залить маслом-носителем и оставить настаиваться на три-четыре недели. Важно перед использованием процедить растительное масло.

Натуральный краситель

Семена авокадо также могут служить натуральным красителем, предлагая такие оттенки, как розовый, персиковый и фиолетовый. Нужно снять кожицу, измельчить семена и варить их в воде в течение часа. После этого процедите жидкость и можно использовать ее для окрашивания тканей и произведений искусства.

Напомним, мы писали, что для человека нормой есть употребление от половины до одного авокадо в день.

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