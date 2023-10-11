Де можна застосувати насіння авокадо: корисні лайфхаки
Насіння авокадо можна застосовувати у різних ситуаціях – від покращення харчування до мистецького напрямку. UAportal зібрав ці лайфхаки, щоб допомогти розкрити весь потенціал насіння авокадо.
Використання у стравах
Подрібнення насіння авокадо в порошок – це універсальний спосіб додати поживних речовин і неповторного смаку до страв. Необхідно промити і висушити насіння, зняти шкірку, а потім перетерти його на дрібний порошок і можна використовувати при приготуванні їжі. Потрібно зберігати його в герметичному контейнері.
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Догляд за шкірою та волоссям
Слід вичавити з насіння авокадо олію, щоб отримати різні корисні властивості для догляду за шкірою та волоссям. Для початку необхідно промити, висушити і нарізати насіння на невеликі шматочки. Помістити їх у скляну банку, залити олією-носієм і залишити настоюватися на три-чотири тижні. Важливо перед використанням процідити олію.
Натуральний барвник
Насіння авокадо також може слугувати натуральним барвником, пропонуючи такі відтінки, як рожевий, персиковий та фіолетовий. Потрібно зняти шкірку, подрібнити насіння і варити його у воді протягом години. Після цього процідити рідину і можна використовувати її для фарбування тканин і творів мистецтва.
Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.
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