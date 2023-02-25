Гороскоп кохання та стосунків на березень: яким знакам зодіаку пощастить

UAportal підготував оновлений гороскоп кохання та стосунків на березень 2023 року. Як кажуть астрологи, становище планет на небі може вплинути на наші стосунки з оточуючими. Отже, подивимося, що кажуть зірки трьом знакам зодіаку у березні.

Сонце у Водолії

Ті, хто народився під знаком Водолія, цього місяця почуватимуться особливо незалежними. Можливо, вам захочеться провести більше часу на самоті, ніж зазвичай, або взятися за нові проєкти, що потребують зосередженості та самовіддачі. Це чудовий час, щоб зосередитися на собі та своїх цілях, але не забувайте знаходити час і для своїх близьких!

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Місяць у Козерогові

Цього місяця Козероги почуватимуться більш приземленими, тому це чудовий час для того, щоб зосередитися на довгострокових проєктах чи стосунках. Якщо ви думали про те, щоб перейти на новий рівень відносин з кимось особливим, зараз саме час! Ви також можете відчути себе раціональнішим, ніж зазвичай, коли йдеться про прийняття рішень.

Венера в Рибах

Цього місяця Риби почуватимуться особливо романтично. Якщо ви самотні, скористайтеся цією енергією, щоб вийти на вулицю та познайомитись з новими людьми. Для тих, хто вже полягає у відносинах, зараз саме час показати партнеру, як багато він для вас означає, за допомогою невеликих проявів доброти чи несподіваних подарунків.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і другої, від Терезів до Риб.

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