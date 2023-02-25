Гороскоп любви и отношений на март: каким знакам зодиака повезет

UAportal подготовил обновленный гороскоп любви и отношений на март 2023 года. Как говорят астрологи, положение планет на небе может повлиять на наши отношения с окружающими. Итак, давайте посмотрим, что говорят звезды трем знакам зодиака в марте.

Солнце в Водолее

Те, кто родился под знаком Водолея, в этом месяце будут чувствовать себя особенно независимыми. Возможно, вам захочется провести больше времени в одиночестве, чем обычно, или взяться за новые проекты, требующие сосредоточенности и самоотдачи. Это отличное время, чтобы сосредоточиться на себе и своих целях, но не забывайте находить время и для своих близких!

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Луна в Козероге

В этом месяце Козероги будут чувствовать себя более приземленными, поэтому это прекрасное время для того, чтобы сосредоточиться на долгосрочных проектах или отношениях. Если вы подумывали о том, чтобы перейти на новый уровень отношений с кем-то особенным, сейчас самое время! Вы также можете почувствовать себя более рациональным, чем обычно, когда речь идет о принятии решений.

Венера в Рыбах

В этом месяце Рыбы будут чувствовать себя особенно романтично. Если вы одиноки, воспользуйтесь этой энергией, чтобы выйти на улицу и познакомиться с новыми людьми. Для тех, кто уже состоит в отношениях, сейчас самое время показать партнеру, как много он для вас значит, с помощью небольших проявлений доброты или неожиданных подарков.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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