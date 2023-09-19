Як без ліків зменшити головний біль: корисні поради для кращого самопочуття

Якщо у вас є головний біль, але ви не хочете або не можете випити ліки, то не хвилюйтеся. UAportal підготував декілька корисних порад, які допоможуть вам зменшити мігрень без вживання таблеток всього за лічені хвилини.

Прикладіть холодний компрес

Прикладіть холодний компрес до чола або потилиці. Відтак звузяться кровоносні судини й зменшиться набряк, що покращить ваше самопочуття.

Просто загорніть кілька кубиків льоду в тонкий рушник або скористайтеся холодним гелевим пакетом й обережно прикладіть його до голови приблизно на 15 хвилин. Рекомендується робити перерви, якщо холод стане надто відчутним.

Практикуйте глибоке дихання

Знайдіть тихе й спокійне місце, щоб зручно сісти або прилягти. Заплющіть очі й зробіть декілька повільних, глибоких вдихів, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот.

Зосередьтеся на диханні й намагайтеся з кожним видихом скинути будь-яку напругу або стрес. Це допоможе розслабити тіло й сприятиме кращому кровотоку, зменшуючи інтенсивність головного болю.

Масажуйте скроні

Кінчиками пальців м'яко натискайте на скроні круговими рухами. Поступово збільшуйте силу натискання до комфортного рівня, але будьте обережні, щоб не докласти надмірної сили. До того ж можете помасажувати верхню частину шиї або ділянку між бровами.

Пийте достатньо води

Зневоднення часто може сприяти виникненню головного болю. Рекомендується пити воду повільно й поступово, а не ковтати її одним махом.

Окрім цього, готуйте трав'яні чаї або споживайте фрукти та овочі з високим вмістом води, наприклад, кавун або огірок. Регулярне вживання води може допомогти зменшити частоту та інтенсивність головного болю.

Практикуйте техніки для релаксації

Спробуйте такі техніки, як медитація, йога або прогресивна м'язова релаксація. Ці практики допоможуть зменшити стрес, розслабити тіло й зняти напругу, яка може бути причиною головного болю. Знайдіть тихе й зручне місце, перегляньте відео з медитацією або вправами з йоги, щоб дозволити собі розслабитися й позбутися будь-якої напруги.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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