Як швидко та легко очистити кукурудзу: лайфхаки, які справді працюють

Чистка кукурудзи може здаватися довгою та неприємною справою, але це зовсім не так. UAportal підготував поради, як швидко та легко очистити кукурудзу від шкірки за допомогою лайфхаків.

Порада 1

Замочіть кукурудзу у холодній воді приблизно на 10 хвилин, перш ніж почати її чистити. Це зробить лушпиння м'якшим, і його буде легше зняти.

Порада 2

За допомогою гострого ножа або овочечистки зріжте верхню частину кожного качана, де прикріплена велика частина лушпиння.

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Порада 3

Відтягніть лушпиння, що залишилося, поки вона не відірветься повністю, або використовуйте ніж, щоб видалити вперті шматочки, які залишилися на качані.

Порада 4

Покладіть кожен шматок очищеної кукурудзи на обробну дошку і гострим ножем зріжте шматочки лушпиння, що залишилися, з країв кожного шматка.

Нагадаємо, UAportal зібрав кілька простих ідей, як смачно приготувати кукурудзу, не витрачаючи багато часу та зусиль.

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