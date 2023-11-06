Як швидко позбутися гикавки: ефективні поради

Гикавка може бути неприємним явищем, але існує декілька методів, які допоможуть вам позбутися її. UAportal розповість про кілька порад, які можуть вам допомогти.

Дихання і релаксація

Глибоке і спокійне дихання може допомогти розслабитись і зняти гикавку. Спробуйте вдихати повільно через ніс, затримуючи дихання на кілька секунд, а потім повільно видихайте через рот. Повторюйте цей процес кілька разів.

Вода

Випивши склянку води, ви можете розслабити діафрагму і призупинити гикавку.

Стискання краю столу

Використання краю столу для стискання може подразнити нервові закінчення і зупинити гикавку. Покладіть руки на край столу і легко натискайте на нього протягом кількох секунд.

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Холодний або гарячий напій

Спробуйте налити воду з льодом або гарячу воду в склянку і швидко випити. Зміни температури можуть вплинути на діафрагму і зупинити гикавку.

Активність і вправи

Іноді фізична активність, така як стрибки або біг, може допомогти зупинити гикавку. Активність сприяє розслабленню діафрагми та позбавляє вас гикавки.

Нагадаємо, гикавка виникає через мимовільні скорочення діафрагми, м'яза, який розташований між грудьми і животом.

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