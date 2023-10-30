Як швидко почистити віконні рами: поради та методи для бездоганного блиску

Швидке і якісе миття щоб заощадити час та зусилля

UAportal підготував поради, які допоможуть вам підтримувати віконні рами в чистоті та доглянутому стані. Дотримуючись їх, ви навчитесь легко та швидко відмивати ваші вікна від бруду.

Почніть з видалення бруду

Щоб швидко очистити віконні рами, почніть з видалення бруду або сміття сухою ганчіркою або щіткою. Потім змішайте розчин теплої води і м'якого господарського мила і за допомогою губки або м'якої тканини обережно протріть рами. Особливу увагу приділіть місцям з плямами або стійким брудом. Після очищення ретельно промийте рами чистою водою і висушіть їх рушником.

Використання оцтово-водяного розчину

Змішайте в пульверизаторі рівні частини білого оцту і води. Розпиліть розчин на віконні рами і залиште його на кілька хвилин.

Потім за допомогою губки або ганчірки обережно протріть рами. Змийте чистою водою і висушіть рушником. Кислотність оцту допомагає розщеплювати плями, залишаючи віконні рами чистими і блискучими.

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Спиртовий розчин для чищення

Змішайте в пульверизаторі або відрі рівні частини води і нашатирного спирту. Нанесіть розчин на рами і почистіть їх, як і раніше.

Ретельно промийте чистою водою і витріть рушником. Не забудьте надіти рукавички і працювати в добре провітрюваному приміщенні при використанні аміаку, оскільки він може бути сильним миючим засобом.

Регулярний догляд

Постійний догляд необхідний для підтримки чистоти віконних рам і запобігання накопиченню бруду. Витирайте пил і протирайте рами принаймні раз на місяць, щоб видалити поверхневий бруд або пил.

Подумайте про нанесення захисного воску або герметика на дерев'яні рами, щоб полегшити очищення. Також тримайте вікна добре закритими і використовуйте захисну плівку, щоб запобігти потраплянню бруду і вологи всередину рами.

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