Як швидко прокинутися вранці і не заснути знову

UAportal підготував статтю про лайфхаків, як швидко прокинутися та правильно розпочати свій день. Вони також допоможуть не заснути знову та не пропустити важливу подію.

Отримуйте достатню кількість сну

Перша та найважливіша порада для швидкого пробудження – це висипатися. Це може здатися очевидним, але багато людей нехтують цим основним аспектом свого розпорядку дня. Хороший нічний сон необхідний фізичного та психічного здоров'я і має вирішальне значення для правильного функціонування організму.

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Ви повинні прагнути спати щонайменше 7-8 годин кожну ніч і встановити регулярний графік сну, щоб допомогти своєму організму звикнути до постійного порядку дня. Крім того, намагайтеся уникати кофеїну, алкоголю та використання електронних пристроїв перед сном, оскільки вони можуть порушити якість сну.

Використовуйте природне освітлення

Ще одна корисна порада для швидкого пробудження – використовувати природне освітлення. Вплив сонячного або яскравого світла вранці допомагає регулювати циркадний ритм – внутрішній годинник організму, який регулює цикли сну та неспання.

Відкрийте штори або жалюзі, щоб впустити природне світло в кімнату або подумайте про придбання лампи для пробудження, яка імітує схід сонця, щоб поступово розбудити вас. Це допоможе вам почуватися більш енергійним і бадьорим вранці.

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Рухайтесь

Фізична активність – чудовий спосіб швидко прокинутися та розігнати кров. Спробуйте робити легку розтяжку або виконувати вправи йоги вранці, щоб підвищити рівень енергії та гнучкості.

Ви також можете зробити швидку прогулянку або пробіжку, або зробити коротке тренування, щоб привести своє тіло в рух. Це допоможе вам відчувати себе бадьорішим і зосередженим протягом дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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