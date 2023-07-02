Як досягнути ідеальної чистоти в будинку: декілька практичних порад

Приємно перебувати в охайному та доглянутому будинку, але іноді це завдання здається дуже складним. Нині кожен цінує свій час, тому шукає ефективні способи швидко впоратися з такою проблемою. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть вам досягти ідеальної чистоти без зайвого клопоту.

Регулярно наводьте лад

Безладдя не тільки створює візуальний хаос, а й ускладнює процес прибирання. Регулярність – запорука успіху: виділіть час, щоб щотижня складати свої речі та позбуватися непотребу. Так ви не лише зробити порядок вдома, а й досягнете відчуття спокою. До того ж, якщо ви все покладете на свої місця, то це полегшить прибирання в цілому.

Наприклад, заберіть усі зайві предмети з кухонного столу. Тримайте посуд, каструлі та сковорідки в спеціально відведеному для цього місці. В інших кімнатах зберігайте речі так, щоб можна було їх легко дістати, але, при цьому, щоб їх не було видно: у шафах, кошиках або пуфах з потайними відділеннями, на полицях. Так ви будете мати більше сил, які необхідні для прибирання інших приміщень.

Встановіть режим

Якщо ви встановите певну черговість дій, ви зможете постійно підтримувати чистоту та уникнути відчуття перевантаження. Розробіть зручний розклад та розподіліть конкретні завдання на кожен день чи тиждень. Наприклад, у понеділок – витирайте пил та мийте підлогу, у вівторок – приберіть у ванній кімнаті, у середу – влаштуйте прання і т. д. Регулярно протирайте місця, до яких доторкаєтеся. Наприклад, дверні ручки, вимикачі світла та стільниці, щоб підтримувати гігієнічну чистоту. Відтак бруд не буде накопичуватися.

Використовуйте інструменти та багатофункціональні засоби для очищення

Щоб ще більше спростити процес прибирання, вибирайте багатофункціональні засоби та інструменти, що вирішують кілька завдань одночасно. Шукайте універсальні очисні рідини, які можна використовувати на різних поверхнях, зокрема, стільниці, підлоги чи плитки. Так ви заощадите свої час і гроші.

Купуйте дієві інструменти, які допоможуть вам швидше впоратися з безладом. Наприклад, серветки з мікрофібри дуже ефективно збирають пил та бруд без використання жорстких хімічних засобів. Парові швабри миють без застосування хімікатів усі типи підлоги. Пилососи з різноманітними насадками й подовжувачами можуть дістатися важкодоступних кутів і щілин.

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