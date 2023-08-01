Як і де правильно зберігати ліки вдома: важливі правила, які повинен знати кожен

Часом ліки можуть втрачати свої властивості через неправильне зберігання. До того ж особливу увагу цьому аспекту слід приділяти, якщо в будинку є маленькі діти. UAportal зібрав основні рекомендації щодо ідеальних умов зберігання медикаментів.

Захист ліків від пилу

Щоб підтримувати якість ліків, потрібно оберігати їх від пилу. Для цього тримайте таблетки в оригінальному упакуванні, щоб гарантувати їхню цілісність та ефективність.

Регулювання температури

Кожен лікарський засіб має певні температурні вимоги, які можна знайти в інструкції або упакуванні. Щоб зберегти їх ефективність, необхідно дотримуватись цих правил.

Оптимальна вологість повітря

Дотримання рекомендованого рівня вологості допоможе зберегти ефективність препаратів.

Оптимальні способи зберігання

Розумно зберігати ліки в металевих або пластикових коробках. Розміщуйте їх у важкодоступних місцях, щоб унеможливити доступ до них дітей. Високі полиці, верхні шафи або холодильники – чудові для цього місця, особливо для ліків, що потребують низьких температур.

Зберігання в холодильнику

Якщо в інструкції до препарату зазначено, що він повинен зберігатися за низьких температур, то можна помістити його на дверцята холодильника або на окремі полиці. Однак, при цьому, дуже важливо стежити за терміном придатності та не використовувати препарат понад рекомендований період.

До того ж, якщо ви покладете медикамент у холодильник, то це значно продовжить термін його придатності та якості. Час зберігання препарату поза холодильником також можна знайти в інструкції. Дотримання цих рекомендацій є запорукою ефективності ліків.

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