Як використати зубну пасту і швидкозшивач не за призначенням: Топ-3 лайфхаки

Якщо мислити нестандартно й шукати альтернативні способи застосування звичних предметів, то можна відкрити цілий світ нових можливостей і зробити своє життя більш ефективним, творчим та організованим. UAportal підготував поради, які допоможуть вам у цьому.

Кабельний органайзер на прищіпці

Прищіпки зазвичай використовуються для підвішування одягу, але вони також можуть бути відмінними органайзерами для проводів. Прикріпіть прищіпку до краю столу або будь-якої іншої зручної поверхні та протягніть кабелі через затискач. Завдяки цьому хитромудрому пристосуванню, дроти не будуть сплутуватись, а ваше робоче місце завжди буде охайне.

Якщо ви не хочете, щоб ваші навушники заплуталися в сумці, використовуйте прищіпку, щоб тримати їх акуратно згорнутими. Просто оберніть навушники навколо руки, закріпіть їх затискачем та киньте в сумку. Більше вам не доведеться витрачати часу, щоб розплутати їх!

Підставка для смартфона із затискачем для швидкозшивача

Скріпки для швидкозшивачів – це канцелярське приладдя для скріплення паперів, але вони також можуть бути зручною підставкою для смартфона. Візьміть затискач для швидкозшивача середнього розміру та розгорніть металеві ручки. Використовуйте кронштейни як підставку та помістіть телефон горизонтально між ними. Ця імпровізована конструкція ідеально підходить для перегляду фільмів або відеодзвінків, адже вам не доведеться тримати ґаджета в руках.

Якщо ви завзятий кухар, який стежить за рецептами на своєму планшеті під час приготування їжі, використовуйте затискач для швидкозшивача, щоб підперти пристрій та звільнити руки для нарізування, перемішування та збивання. Відтак ви зможете легко переглядати рецепти без ризику розбризкування інгредієнтів на техніку.

Зубна паста як універсальний засіб для чищення

Зубна паста зазвичай використовується для чищення зубів. Однак цей універсальний продукт може ефективно видаляти плями, полірувати поверхні та усувати запахи. Використовуйте невелику кількість зубної пасти на м'якій тканині, щоб очистити столове срібло, видалити потертості з взуття або повернути блиск ювелірним виробам. Завдяки її м'яким абразивним властивостям, паста є зручним засобом для різних завдань із прибирання будинку.

Наприклад, якщо на килимі чи оббивці з'явилася стійка пляма, нанесіть невелику кількість зубної пасти на забруднення. Залишіть на кілька хвилин, потім витріть засіб чистою вологою тканиною. Цей метод допоможе вивести пляму та надати матеріалу свіжого та чистого вигляду.

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