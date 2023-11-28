Як позбутися печії: перевірені поради

Печія – поширена проблема, з якою багато людей стикаються у повсякденному житті. Вона може спричиняти дискомфорт і порушувати самопочуття, але існують перевірені поради та стратегії, які допомагають полегшити та запобігти печії. UAportal надасть практичні поради, як позбутися печії та покращити загальний стан травлення.

Слідкуйте за своїм харчуванням

Один з найефективніших способів позбутися печії – стежити за своїм харчуванням. Уникайте продуктів і напоїв, які, як відомо, викликають печію, таких як гостра їжа, цитрусові, помідори, шоколад, кофеїн і газовані напої.

Натомість оберіть дієту, багату на фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирні білки та молочні продукти з низьким вмістом жиру. Крім того, рекомендується їсти меншими порціями і частіше протягом дня, а не великими і важкими прийомами їжі.

Підтримуйте здорову вагу

Надмірна вага може тиснути на шлунок, спричиняючи потрапляння кислоти назад у стравохід і провокуючи печію. Тому підтримка здорової ваги має вирішальне значення для профілактики та позбавлення від печії. Регулярні фізичні вправи повинні бути включені в розпорядок дня, зосереджуючись на заходах, які сприяють зниженню ваги і зміцненню м'язів, що підтримують травну систему.

Крім того, бажано проконсультуватися з медичними працівниками або дієтологами, щоб розробити персоналізований план схуднення, який відповідатиме індивідуальним потребам.

Уникайте шкідливих звичок

Певні звички можуть погіршити симптоми печії або спровокувати її напади. Важливо не лягати спати одразу після їжі, оскільки це може призвести до потрапляння шлункового соку назад у стравохід. Замість цього рекомендується зачекати принаймні дві-три години після їжі, перш ніж лягати.

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Слід уникати облягаючого одягу, який тисне на живіт, оскільки це може сприяти виникненню печії. Нарешті, рекомендується відмовитися від куріння та обмежити вживання алкоголю, оскільки і те, і інше може подразнювати стравохід і погіршувати симптоми печії.

Керуйте стресом

Стрес може посилювати симптоми печії, тому важливо знайти ефективні способи боротьби з ним. Корисними можуть бути вправи для зняття стресу, такі як йога, медитація, вправи на глибоке дихання або регулярна фізична активність.

Крім того, дуже важливо визначати пріоритети у догляді за собою і знаходити час для занять, які приносять радість і розслаблення. У разі необхідності рекомендується звернутися за підтримкою до фахівців з психічного здоров'я, які можуть надати рекомендації та стратегії для управління стресом.

Нагадаємо, науковці з канадського університету Макгілла дійшли висновку, що фізичний біль можна полегшити без ліків.

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