Як позбутися мошок у кімнатних квітах: Топ-3 дієвих поради

Через появу шкідників на листі та ґрунті кімнатних рослин, квіти втрачають свою красу, а також навіть можуть загинути. UAportal підготував 3 поради, які допоможуть позбутися мошок, не нашкодивши при цьому цвітінню.

Дбайте про те, щоб рослини були сухі та чисті

Мошок приваблює волога та процеси гниття. Тому мокрі або брудні кімнатні рослини є ідеальним середовищем для розмноження комах. Тож ви повинні правильно поливати вазонки. Для цього дайте ґрунту висхнути між поливами. Відтак мошкарі не зможуть відкласти яйця.

Використовуйте природні репеленти

Ви можете відлякувати мошок без використання шкідливих хімікатів. У цьому вам допоможуть ефірна олія, лаванда, евкаліпт і м'ята. Зробіть розбавлений розчин, змішавши кілька крапель ефірної олії з водою. Обприскайте ним кімнатні квіти. Тоді ви не лише позбудьтеся мошок, але й наповните свою оселю приємним ароматом.

До того ж ви можете зробити розчин з олії німу та води, а потім нанести його на уражені рослини. Це порушить життєвий цикл мошок і перешкоджатиме їхньому розмноженню. Не забувайте повторно наносити натуральні репеленти кожні кілька днів або після поливу квітів.

Заведіть корисних комах

Іноді найкращим способом боротьби з небажаними шкідниками є залучення їхніх природних хижаків. Наприклад, сонечка й золотоочки, які харчуються мошками та їхніми личинками. Ви можете придбати цих корисних комах у садівничих магазинах і випустити їх у кімнатному саду.

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