Як уникнути обвітрювання губ: корисні поради для профілактики

Правильний догляд за губами має важливе значення для запобігання сухості та утворенню тріщин. UAportal підготував поради, які допоможуть зрозуміти, як їх лікувати.

Уникайте облизування губ

Коли губи сухі або потріскані, облизування може здатися швидким рішенням. Однак це може лише погіршити проблему. Ферменти, що містяться в слині, можуть подразнювати губи і викликати подальшу сухість.

Замість того, щоб облизувати губи, використовуйте бальзам для губ для миттєвого полегшення. Це допоможе зберегти вологу і запобігти появі тріщин.

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Захищайте губи від сонячних променів

Вплив сонця може призвести до сухості та тріщин на губах. Наносьте бальзам для губ з SPF, щоб захистити губи від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Носіть широкополий капелюх або використовуйте парасольку для додаткової тіні та захисту.

Слідкуйте за зволоженням

Зневоднення може вплинути на весь організм, включаючи губи. Важливо пити багато води протягом дня для зволоження. Це не тільки корисно для здоров'я в цілому, але й зберігає губи захищеними, запобігаючи їхньому розтріскуванню.

Обережно очищайте шкіру

М'який пілінг може видалити омертвілі клітини шкіри і зробити губи більш гладкими. Використовуйте домашній скраб для губ або м'яку зубну щітку раз на тиждень. Після пілінгу не забувайте зволожувати губи, щоб зберегти їх здоровими та запобігти появі сухості або тріщин.

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