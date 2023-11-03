Как избежать обветривания губ: полезные советы для профилактики

Правильный уход за губами имеет важное значение для предотвращения сухости и трещин. UAportal подготовил советы, которые помогут понять, как их лечить.

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Избегайте облизывания губ

Когда губы сухие или потрескавшиеся, облизывание может показаться быстрым решением. Однако это может только усугубить проблему. Содержащиеся в слюне ферменты могут раздражать губы и вызвать дальнейшую сухость.

Вместо того чтобы облизывать губы, используйте бальзам для губ для мгновенного облегчения. Это поможет сохранить влагу и предотвратить появление трещин.

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Защищайте губы от солнечных лучей

Воздействие солнца может привести к сухости и трещинам на губах. Наносите бальзам для губ SPF, чтобы защитить губы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Носите широкополую шляпу или используйте зонтик для дополнительной тени и защиты.

Следите за увлажнением

Обезвоживание может повлиять на весь организм, включая губы. Важно пить много воды в течение дня для увлажнения. Это не только полезно для здоровья в целом, но и сохраняет защищенные губы, предотвращая их растрескивание.

Осторожно очищайте кожу

Мягкий пилинг может удалить омертвевшие клетки кожи и сделать губы более гладкими. Используйте домашний скраб для губ или мягкую зубную щетку раз в неделю. После пилинга не забывайте увлажнять губы, чтобы сохранить их здоровыми и предотвратить появление сухости или трещин.

Напомним, мы уже писали, как сделать безупречный макияж губ.

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