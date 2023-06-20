Як уникнути сонячних опіків: п'ять важливих порад

Сонячний опік – поширена проблема, з якою стикаються багато людей, особливо у літні місяці чи регіонах з інтенсивним сонячним світлом. Він може спричинити дискомфорт, біль і навіть призвести до довгострокового пошкодження шкіри. Щоб допомогти захистити себе та безпечно насолоджуватися сонцем, UAportal приготував п'ять важливих порад, які допоможуть запобігти сонячному опіку.

Регулярно та рясно наносите сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем є важливим засобом у вашому арсеналі захисту від сонця. Шукайте сонцезахисний крем широкого спектру дії з SPF (сонцезахисним фактором) щонайменше 30.

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Наносите його рясно на всі відкриті ділянки шкіри, включаючи обличчя, шию, руки та ноги. Повторно наносите сонцезахисний крем кожні дві години або частіше, якщо ви плавали чи потіли.

Шукайте тінь у години пік

Сонячні промені найбільш сильні з 10 ранку до 16 години дня, тому постарайтеся обмежити перебування на сонці в цей час. Шукайте тінь під деревами, парасольками чи навісами, щоб знизити ризик отримання сонячних опіків. Якщо тінь недоступна, створіть свою власну тінь, одягнувши крислатий капелюх, сонцезахисні окуляри і легкий одяг з довгими рукавами.

Використовуйте захисний одяг

Одяг може стати ефективним бар'єром проти сонячного проміння. Вибирайте щільні тканини темних кольорів, які забезпечують найкращий захист.

Сорочки з довгими рукавами, довгі штани та спідниці можуть захистити вашу шкіру від прямого сонячного проміння. Крім того, носіть одяг з УФ-захистом, який спеціально розроблений для блокування шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

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Носіть крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри

Капелюх з широкими полями, що закриває обличчя, шию та вуха, служить чудовим аксесуаром для захисту від сонця. Вона забезпечує додатковий захист від ультрафіолетових променів.

Не забудьте одягнути сонцезахисні окуляри зі 100% захистом від ультрафіолетових променів. Захист очей від шкідливих впливів сонця дуже важливий для здоров'я очей у довгостроковій перспективі.

Зволожуйте повітря та робіть перерви в тіні

Правильна зволоженість дуже важлива, коли ви проводите час на сонці. Пийте багато води, щоб зволожувати організм та підтримувати здоров'я шкіри. Крім того, регулярно робіть перерви в тіні, щоб дати шкірі можливість охолонути та відновитися після перебування на сонці.

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