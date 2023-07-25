Як легко та швидко відчистити пригорілу сковорідку: три перевірені способи від господинь

Відмити пригорілу їжу зі сковорідки – це завжди складне завдання. Проте його можна полегшити, якщо знати декілька лайфхаків. UaPortal зібрав три способи, завдяки яким ваш посуд знову стане чистим.

Харчова сода та оцет

Насипте велику кількість харчової соди на необхідну поверхню, а потім полийте її оцтом. Відбудеться бульбашкова реакція, що допоможе позбутися застарілих плям. Залиште це все на кілька хвилин, а потім потріть сковорідку неабразивною губкою.

Окріп

Наповніть каструлю водою й доведіть її до кипіння. Відтак пригорілі шматочки поступово розм’якшать, що полегшить вам згодом їх видалення. Після кількох хвилин кипіння, вимкніть вогонь під посудиною та дайте рідині охолонути. Потім дерев'яною або силіконовою лопаткою обережно зішкребіть усі залишки їжі.

Лимонно-сольовий розчин

Розріжте лимон навпіл і посипте розрізану сторону сіллю. Потріть цими половинками пригорілу поверхню сковорідки. Лимонна кислота допоможе розщепити залишки їжі, а сіль діятиме як м'який абразив. Відтак ваша сковорідка стане чистою та ароматною.

Змочений в мийному засобі папір

Покладіть на дно каструлі змочену в мийному засобі паперову серветку та залийте її теплою водою. Залиште це все на годину. Згодом просто витріть пригорілі залишки м'якою ганчіркою.

Раніше, UaPortal поділився, як легко позбутися пригорілого запаху на кухні.

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