Как легко и быстро отчистить пригоревшую сковороду: три проверенные способы от хозяек

Отмыть пригоревшую пищу из сковородки – это всегда сложная задача. Однако его можно облегчить, если знать несколько лайфхаков. UaPortal собрал три способа, благодаря которым ваша посуда снова станет чистой.

Пищевая сода и уксус

Насыпьте большое количество пищевой соды на необходимую поверхность, затем полейте ее уксусом. Произойдет пузырчатая реакция, что поможет избавиться от устаревших пятен. Оставьте все на несколько минут, а затем потрите сковороду неабразивной губкой.

Кипяток

Наполните кастрюлю водой и доведите до кипения. Следовательно, пригоревшие кусочки постепенно размягчают, что облегчит вам впоследствии их удаление. После нескольких минут кипения выключите огонь под сосудом и дайте жидкости остыть. Затем деревянной или силиконовой лопаткой осторожно соскребите все остатки пищи.

Видео дня

Лимонно-солевой раствор

Разрежьте лимон пополам и посыпьте разрезанную сторону солью. Потрите этими половинками пригоревшую поверхность сковородки. Лимонная кислота поможет расщепить остатки пищи, а соль будет действовать как мягкий абразив. Ваша сковорода станет чистой и ароматной.

Смоченная в моющем средстве бумага

Уложите на дно кастрюли смоченную в моющем средстве бумажную салфетку и залейте ее теплой водой. Оставьте это все на час. Впоследствии просто протрите пригоревшие остатки мягкой тряпкой.

Ранее, UaPortal поделился, как легко избавиться от пригоревшего запаха на кухне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!