Як легко та швидко прочистити забиту раковину: дієві рекомендації

Засмічення раковини викликає розчарування, з яким багато хто з нас стикався в той чи інший момент. UAportal підготував покрокове керівництво, яке допоможе вирішити проблему раковини, що засмітилася.

Використовуйте вантуз

Коли ви зіткнулися із засміченням у раковині, вантуз може стати найкращим помічником. Почніть із закриття зливного отвору вантузом, забезпечивши щільне прилягання. Потім енергійно штовхайте та тягніть вантуз вгору та вниз, щоб створити всмоктування.

Ця дія допоможе вибити засмічення та дозволить воді знову вільно текти. При необхідності повторіть цей процес кілька разів і не забудьте пропустити гарячу воду, щоб видалити сміття, що залишилося.

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Спробуйте саморобний засіб для очищення зливу

Якщо вантуз не допоміг, настав час дістати саморобний очищувач зливу. Змішайте рівні частини харчової соди та оцту в мірній склянці і швидко вилийте суміш у злив. Хімічна реакція, що виникла, допоможе зруйнувати засмічення.

Залишіть суміш на 30 хвилин, потім промийте злив гарячою водою. Цей метод є екологічно чистим і часто ефективним для усунення засмічення у раковинах.

Зніміть та прочистіть сифон

Іноді засмічення може перебувати у P-подібному сифоні – вигнутій трубі під раковиною. Перед тим, як приступити до цього методу, підставте під сифон відро або рушник, щоб зібрати воду або сміття.

За допомогою гайкового ключа обережно послабте накидні гайки на обох кінцях сифона та зніміть його. Вилийте вміст у відро та ретельно очистіть сифон. Після очищення знову встановіть сифон і пустіть воду, щоб перевірити, чи засмітився.

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Скористайтеся сантехнічною змією

Якщо попередні методи не допомогли усунути засмічення, то на допомогу може прийти сантехнічна змія. Протягніть гнучкий трос змії в каналізацію, доки не зустрінете опір. Поверніть змію, щоб розігнати засмічення, та повільно витягніть її.

Будьте обережні, щоб не пошкодити труби під час цього процесу. Після цього пустіть гарячу воду, щоб змити сміття, що залишилося.

Викличте професійного сантехніка

Якщо все інше не допомагає та засмічення зберігається, можливо, настав час звернутися за допомогою до професійного сантехніка. Досвідчені сантехніки володіють необхідними інструментами та знаннями для усунення навіть найскладніших засмічень. Вони можуть визначити причину проблеми і реалізувати відповідні рішення, забезпечуючи довгострокове усунення засмічення в раковині.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпростіший спосіб позбутися засмічення раковини без хімії.

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