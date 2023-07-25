Як легко позбутися запаху спецій з кавомолки: Топ-3 дієвих лайфхаки для любителів смачного напою

Приготування кави – це особливий процес, від якого безпосередньо залежить смак та аромат майбутнього напою. UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам позбутися запаху спецій з кавомолки.

Рис

Наповніть камеру кавомолки нешліфованим рисом, який поглине всі зайві запахи. Потім запустіть техніку на кілька хвилин. Цей простий метод ідеально підійде для тих, хто часто перемикається між помелом різних спецій і кавових зерен.

Харчова сода

Після ретельного очищення кавомолки вологою ганчіркою, насипте невелику кількість соди всередину камери. Залиште її на ніч або на кілька годин, щоб сода ефективно поглинула запахи спецій.

Цитрусові

Наріжте цитрус на невеликі шматочки й покладіть його в камеру кавомолки. Ретельно подрібніть фрукти, щоб їх сік нейтралізував запахи спецій. Відтак кавомолка насититься приємним ароматом, що додасть родзинки вашій каві. Не забудьте потім ретельно помити техніку, аби позбутися залишків фруктів.

Раніше, UaPortal поділився, для чого використовувати дріжджі під час прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!