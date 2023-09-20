Як легко відіпрати білі кеди від бруду та жовтих плям: корисні лайфхаки

Як позбутися від бруду на білих кедах

UAportal підготував добірку корисних порад про те, як відіпрати білі кеди від бруду і жовтих плям. Дотримуючись цих порад можна зберегти первозданний вигляд кед, не завдаючи їм шкоди.

Використовуйте м'який мийний засіб

При пранні білих кросівок дуже важливо вибрати м'який мийний засіб. Жорсткі хімічні речовини можуть пошкодити тканину і призвести до її знебарвлення.

Замість цього оберіть м'який засіб для прання або приготуйте суміш з води та оцту. Це дозволить ефективно очистити кросівки, не пошкодивши їх.

Обережно потріть м'якою щіткою

Щоб видалити бруд і жовті плями з білих кросівок, обережно протріть забруднені ділянки м'якою щіткою. Не використовуйте надмірно абразивні щітки і не докладайте зайвих зусиль, оскільки це може призвести до пошкодження тканини.

Виберіть щітку з м'якою щетиною і злегка натискайте на неї, щоб видалити бруд і плями.

Замочіть у суміші води та мийного засобу

Для стійких забруднень і жовтих плям можна замочити білі кросівки в суміші води і мийного засобу. Наповніть тазик або раковину теплою водою і додайте невелику кількість м'якого мийного засобу.

Залиште кросівки замочуватися приблизно на 30 хвилин. Це допоможе розпушити бруд і плями, що полегшить їх видалення.

Читайте також: Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове

Використовуйте зубну щітку

Для складних ділянок і детального очищення може стати в пригоді зубна щітка. Занурте зубну щітку в миючий розчин і обережно почистіть ділянки, які потребують особливої уваги.

Дрібні щетинки зубної щітки ефективно очистять щілини та шви. Намагайтеся не застосовувати надмірну силу, оскільки це може призвести до пошкодження тканини.

Сушіть на повітрі

Після прання білих кросівок дуже важливо висушити їх на повітрі. Не використовуйте сушарку та не тримайте їх під прямими сонячними променями, оскільки це може спричинити деформацію та зміну кольору.

Натомість покладіть кросівки в добре провітрюване місце і дайте їм висохнути природним шляхом. Щоб захистити їх від пилу та бруду, накрийте їх чистою тканиною або покладіть у коробку для взуття.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як не варто прати спортивне взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!