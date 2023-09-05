Як легко випрати іржу з одягу: ефективні методи і поради

Як позбутися плям від іржі

Плями іржі на одязі можуть завдати клопоту, але використовуючи правильні засоби та методи, їх можна ефективно видалити. UAportal підготував добірку корисних порад, що допоможуть повернути одяг до належного стану.

Скористайтеся пастою з лимонного соку та солі

Змішайте порівну лимонний сік і сіль, щоб утворилася густа паста. Отриману пасту слід нанести безпосередньо на пляму і залишити приблизно на 30 хвилин.

Згодом оброблену ділянку варто обережно почистити м'якою щіткою або ганчіркою. Потім одяг слід ретельно промити водою, і за необхідності процес очищення можна повторити.

Читайте також: Як почистити подушки без пральної машини

Замочіть одяг в оцті

Оцет має кислотні властивості, які можуть допомогти розщепити частинки іржі. Слід замочити забруднений іржею одяг у суміші оцту та води в рівних пропорціях на 1-2 години.

Після замочування пляму необхідно акуратно почистити щіткою або губкою. Згодом одяг слід промити водою і випрати звичайним способом.

Придбайте спеціальний засіб

На ринку представлені численні засоби для видалення іржі, спеціально призначені для видалення стійких плям з на тканині. Для досягнення бажаного результату важливо ретельно дотримуватися інструкцій, зазначених на упаковці засобу.

Варто зауважити, що деякі засоби для видалення іржі можуть містити агресивні хімічні речовини, що вимагає використання рукавичок і належної вентиляції приміщення під час роботи з цими продуктами.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!