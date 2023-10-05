Як легко зняти каблучку з набряклого пальця: дієві поради

Як зняти кільце з пальця, що набряк

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть зняти обручку з набряклого пальця. Ми надамо вам поради експертів та інноваційні рішення, які допоможуть зробити процес легшим і безболісним.

Змащування

Якщо важко зняти каблучку з набряклого пальця, слід змастити його, щоб полегшити процес. Необхідно нанести велику кількість мила, олії або лосьйону на палець і каблучку.

Це допоможе зменшити тертя і дозволить каблучці зісковзнути з пальця більш плавно. Важливо обережно скручувати і обертати каблучку, знімаючи її з пальця, намагаючись не докладати зусиль і не завдавати болю.

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Лід

Ще один ефективний спосіб зняти каблучку з набряклого пальця – підняти руку і прикласти лід. Підняття руки вище рівня серця може допомогти зменшити набряк.

Крім того, прикладання льоду до пальця може створити оніміння ділянки і ще більше зменшити набряк. Коли палець зменшиться, слід обережно повернути і зняти каблучку.

Нитка

Якщо попередні методи не спрацювали, можна спробувати техніку нитки або зубної нитки. Необхідно взяти шматок нитки або зубної нитки і обережно протягнути її під каблучкою, починаючи з верхньої частини пальця.

Щільно обмотати нитку навколо пальця, починаючи від кільця і рухаючись до кінчика пальця. При розмотуванні нитки, каблучка повинна поступово зісковзувати з пальця. Важливо бути обережним, не обмотувати нитку занадто туго, оскільки це може перекрити кровообіг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна давати міряти свою обручку іншим людям.

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