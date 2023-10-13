Як легко видалити чайний та кавовий наліт із посуду: корисні лайфхаки

Як ефективно видалити наліт від чаю та кави з посуду

Дізнайтеся про ефективні поради, як видалити наліт від чаю та кави з посуду. UAportal підготував корисні методи, які допоможуть ефективно усунути стійкі плями, забезпечуючи чистоту посуду та відсутність неприємного нальоту.

Скористайтесь білим оцтом

Наповніть миску або раковину розчином з білого оцту і теплої води в рівних пропорціях, потім помістіть посуд у розчин і залиште його приблизно на 30 хвилин. Кислота, що міститься в оцті, допомагає розщеплювати плями і наліт, полегшуючи їх видалення. Насамкінець обережно потріть посуд губкою або щіткою і добре промийте водою, щоб видалити залишки оцту.

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Спробуйте харчову соду

Зробіть пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води, потім нанесіть її на забруднені ділянки і залиште на кілька хвилин. Після цього обережно відчистіть наліт губкою або щіткою.

Харчова сода достатньо абразивна, щоб мати здатність видалити плями, але при цьому не дряпати поверхні. Не забудьте добре промити посуд водою після миття, щоб видалити залишки соди.

Придбайте таблетки для чищення зубних протезів

Розчиніть таблетку в мисці або раковині, наповненій теплою водою, потім помістіть посуд у розчин і залиште його на рекомендований час, вказаний на упаковці. Таблетки для чищення зубних протезів містять інгредієнти, які допомагають розщеплювати стійкі плями та наліт.

Після замочування обережно потріть посуд губкою або щіткою, щоб видалити залишки плям. Не забудьте добре промити посуд водою, щоб видалити залишки засобу.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

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