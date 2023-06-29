Як легко виростити авокадо в домашніх умовах: кілька важливих порад

Авокадо, відомі великою кількістю вітамінів і мінералів, включаючи олеїнову кислоту, яка допомагає запобігти утворенню холестерину, є фантастичним доповненням до здорового харчування. Завдяки багатому вмісту магнію, калію, кальцію та фосфору, авокадо є обов'язковим продуктом у будь-якому плані повноцінного харчування.

Хоча вирощування авокадо в домашніх умовах може здатися складним завданням, насправді це зовсім нескладно, якщо дотримуватися кількох важливих порад. Варто відзначити, що вирощування авокадо вимагає терпіння, оскільки зазвичай потрібно від чотирьох до п'яти років, щоб рослина принесла плоди.

Посадка та вирощування авокадо

Для початку ретельно вимийте та висушіть кісточку авокадо. Вставте три-чотири зубочистки в середину кісточки, щоб вони заглибилися приблизно на три міліметри. Помістіть кісточку в склянку і залийте водою так, щоб вона покривала нижню третину кісточки.

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Знайдіть для склянки тепле місце, наприклад, сонячне підвіконня, і не забувайте регулярно міняти воду. Приблизно через шість тижнів ви можете очікувати, що верхня частина ями розкриється та проросте.

Згодом з ями почне рости довге і пряме коріння. Якщо після шести тижнів не спостерігається жодних ознак зростання коріння, краще викинути яму і спробувати знову.

Коли паросток досягне довжини близько 15 сантиметрів, акуратно розріжте його навпіл. Згодом коріння стане товстішим, і стебло знову почне проростати.

Тепер настав час посадити авокадо в горщик. Виберіть горщик діаметром близько 25 сантиметрів і пересадіть у нього кісточку.

Забезпечте авокадо достатню кількість сонячного світла, помістивши його у тепле та сонячне місце. Рясно поливайте рослину, стежачи за тим, щоб ґрунт був добре дренований для забезпечення здорового росту.

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Догляд за авокадо

Догляд за авокадо щодо простий. Вони потребують достатньої кількості сонячного світла, тому знайдіть місце, яке забезпечує достатнє освітлення. За словами експертів Pennington, авторитетної компанії з догляду за газонами та садами, молоде дерево авокадо рекомендується поливати два-три рази на тиждень протягом першого року життя.

Для подальшої підтримки зростання авокадо слід використовувати азотні, фосфорні та калійні добрива. Вони забезпечать рослину необхідними поживними речовинами для її розвитку та загального здоров'я.

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