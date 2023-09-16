Як можна використати сіль не лише для готування їжі: корисні лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки з використанням солі, для покращення повсякденного життя. Від чищення брудних чашок до видалення жирних плям з одягу – ці поради допоможуть заощадити час, гроші та зусилля.

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Плями від кави

Слід насипати трохи солі в чашку, і за допомогою вологої губки або ганчірки відчистити плями. Абразивна природа солі допомагає видалити стійкі плями від кави, залишаючи горнятка чистими та свіжими.

Жирні плями на одягу

Якщо хтось випадково пролив жир на улюблену сорочку чи штани, не варто панікувати.

Необхідно посипати пляму сіллю і залишити на кілька хвилин. Сіль поглине жир, що полегшить його видалення. Після цього одяг можна випрати, як зазвичай, і пляма зникне.

Кухонні дошки

З часом на дошках можуть з'являтися запахи від продуктів, які на них готувалися. Щоб усунути ці запахи, слід посипати дошку сіллю і потерти її половинкою лимона.

Сіль діє як природний засіб для чищення, а лимон допомагає нейтралізувати будь-які стійкі запахи. Після промивання дошки водою, вона знову стане свіжою та готовою до використання.

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