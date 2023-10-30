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Як забезпечити якість вина: корисні лайфхаки по зберіганню

Марина Грамович

Підтримка ідеальних умов для зберігання

Правильні умови зберігання мають вирішальне значення для належного стану напою. UAportal підготував лайфхаки, як зберігати невідкорковане вино, щоб забезпечити його смак і довговічність.

Зберігання в темряві

Для зберігання невідкоркованого вина рекомендується тримати його в прохолодному і темному місці. Це допоможе захистити вино від тепла і світла, які можуть вплинути на його якість і смак. Знайдіть у будинку або винному погребі місце, де підтримується стабільна прохолодна температура від 55 до 65 градусів за Фаренгейтом, щоб зберегти цілісність вина.

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Горизонтальне положення

Зберігання непочатої пляшки вина в горизонтальному положенні допоможе запобігти висиханню пробки. Це важливо, тому що сухий корок може дозволити повітрю просочитися в пляшку і зіпсувати вино. Якщо покласти пляшку на бік, вино залишається в контакті з пробкою, що допомагає зберегти його вологість і запобігти окисленню.

Стабільна температура і вологість

Підтримка постійного рівня температури і вологості має вирішальне значення для зберігання невідкоркованого вина. Коливання температури можуть порушити процес старіння і вплинути на смак вина. Шукайте місце для зберігання з низькою вологістю, близько 70-75%, щоб запобігти утворенню цвілі або грибка.

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