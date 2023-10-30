Як забезпечити якість вина: корисні лайфхаки по зберіганню

Правильні умови зберігання мають вирішальне значення для належного стану напою. UAportal підготував лайфхаки, як зберігати невідкорковане вино, щоб забезпечити його смак і довговічність.

Зберігання в темряві

Для зберігання невідкоркованого вина рекомендується тримати його в прохолодному і темному місці. Це допоможе захистити вино від тепла і світла, які можуть вплинути на його якість і смак. Знайдіть у будинку або винному погребі місце, де підтримується стабільна прохолодна температура від 55 до 65 градусів за Фаренгейтом, щоб зберегти цілісність вина.

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Горизонтальне положення

Зберігання непочатої пляшки вина в горизонтальному положенні допоможе запобігти висиханню пробки. Це важливо, тому що сухий корок може дозволити повітрю просочитися в пляшку і зіпсувати вино. Якщо покласти пляшку на бік, вино залишається в контакті з пробкою, що допомагає зберегти його вологість і запобігти окисленню.

Стабільна температура і вологість

Підтримка постійного рівня температури і вологості має вирішальне значення для зберігання невідкоркованого вина. Коливання температури можуть порушити процес старіння і вплинути на смак вина. Шукайте місце для зберігання з низькою вологістю, близько 70-75%, щоб запобігти утворенню цвілі або грибка.

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