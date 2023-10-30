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Как обеспечить качество вина: полезные лайфхаки по хранению

Марина Грамович

Поддержка идеальных условий хранения

Правильные условия хранения имеют решающее значение для надлежащего состояния напитка. UAportal подготовил лайфхаки, как хранить неоткупоренное вино, чтобы обеспечить его вкус и долговечность.

Хранение в темноте

Для хранения неоткупоренного вина рекомендуется держать его в холодном и черном месте. Это поможет оградить вино от тепла и света, которые могут повлиять на его качество и вкус. Найдите в доме или винном погребе место, где поддерживается стабильная прохладная температура от 55 до 65 градусов Фаренгейта, чтобы сохранить целостность вина.

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Горизонтальное положение

Хранение непочатой бутылки вина в горизонтальном положении поможет предотвратить высыхание пробки. Это важно, потому что сухая пробка может позволить воздуху просочиться в бутылку и испортить вино. Если положить бутылку на бок, вино остается в контакте с пробкой, что помогает сохранить его влажность и предотвратить окисление.

Стабильная температура и влажность

Поддержание постоянного уровня температуры и влажности имеет решающее значение для хранения неоткупоренного вина. Колебания температуры могут нарушить процесс старения и повлиять на вкус вина. Ищите место для хранения с низкой влажностью, около 70-75%, чтобы предотвратить образование плесени или грибка.

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